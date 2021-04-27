【反壟斷】美團ＡＤＲ下挫較港股低逾４％，涉壟斷行為遭立案調查

《經濟通通訊社２７日專訊》國家市場監管總局公布，對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行

為立案調查，消息拖累美團ＡＤＲ急跌，折合收報２９２﹒４４港元。較港股收市低４﹒１２％

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美團回應表示會積極配合監管部門調查，進一步提升業務的合規管理水平，保障用戶及各方

合法權益，促進行業長期健康發展，履行社會責任，目前各項業務正常運作。

港股ＡＤＲ指數收報２８８６７點，跌８４點或０﹒２９％。（ｋｉ）

