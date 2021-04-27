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27/04/2021 14:49

【反壟斷】美團監管風波漸消化，溫鋼城料年內上望３５０元

　　《經濟通通訊社記者葉嘉兒２７日專訊》繼阿里巴巴（０９９８８）後，美團（０３６９０
）成為本港上市的第二間公司被市監局就《反壟斷法》對展開相關調查。據報，美團實施「二選
一」等涉嫌壟斷行為，但未有巨體細節前，美團ＡＤＳ已急跌。市場將消息當明朗化般炒作，美
團逆市反彈逾４％。專家認為美團短期陰霾已過，長遠可上望３５０元，投資者亦需留意調查後
公布的詳細罰則。

＊賠款對美團影響不大＊

　　傲揚集團基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示，美團作為外賣龍頭，而阿里作為網購龍
頭，兩間罰則理論上分別不大，相反，阿里規模更大，罰款理應較多，由此推論美團面對的賠款
壓力有限。他相信市場已漸消化其不利消息，對股價影響有限。
　　事實上，交銀國際最新就此發表報告指，預料美團的行政處罰款區間介乎於４０億－１２０
億元人民幣，認為處罰對美團業務運營影響不大，約佔２０１８╱１９年度外賣業務交易總額　
（ＧＭＶ）的１－３％，佔淨現金比例３－９％，對２０２１年虧損率影響２－７％。大摩表示
，上回阿里被市監局調查時間不足４個月，相信美團所需時間將較短。
　　溫鋼城指出，美團在內地餐飲外送平台具有實力，力壓位列第二的餓了麼。加上美團早前配
股集資成功以上限２７３﹒８元配股，意味接貨的專業投資者看好美團前景。值得一提的是，美
團大股東之一的騰訊（００７００）有份參與之餘，女股神Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ旗下ＡＲＫ
系列基金於上周亦買入美團。
　　溫鋼城建議有意購入的投資者可於３００元以下入注作中長線部署，有信心配合市場氣氛下
，股價年內可重上３５０元。

＊溫傑：需留意調查後公布的詳細罰則＊

　　光大新鴻基財富管理策略師溫傑於經濟通《Ｈｏｔ　Ｔａｌｋ１點鐘》節目中表示，美團早
前配股集資目的發展社區團購，罰款或會影響其發展方向，對業務影響程度或較阿里大。他認為
近日科技指數造好，美團於２８０至３００元穩守後便可上望３２０至３３０元。
　　另外，溫傑補充若《反壟斷法》要求需提供平台數據，長遠對行業發展構成重大影響，投資
者亦需留意調查後公布的詳細罰則。

＊料阿里巴巴年內上望２８０元＊

　　阿里巴巴就《反壟斷法》陰霾漸消散，但溫鋼城認為阿里其他政策風險未解，因此估值長期
偏低。他提點投資者，雖然阿里有追落後空間，但投資期或需較長，建議可在現價買入，年內上
望２８０元。

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