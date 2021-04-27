《經濟通通訊社２７日專訊》韓國企劃財政部長官、副總理洪楠基今日表明，韓府將按照早
前提議，由明年開始對加密貨幣交易徵收資本利得稅。
洪楠基強調加密貨幣是無形資產，將加密貨幣列為貨幣是一種誤解，並警告加密貨幣交易容
易變成非法集資和欺詐，投資者在作出相關投資決定時應保持警惕。
韓國投資者從加密貨幣交易中獲得的年收益超過２５０萬韓圜，就需要被徵收２０％的資本
利得稅。（ａｌ）
27/04/2021 15:38
【代幣狂熱】韓國明年將按原計劃，對加密貨幣交易徵收資本利得稅
《經濟通通訊社２７日專訊》韓國企劃財政部長官、副總理洪楠基今日表明，韓府將按照早
前提議，由明年開始對加密貨幣交易徵收資本利得稅。
洪楠基強調加密貨幣是無形資產，將加密貨幣列為貨幣是一種誤解，並警告加密貨幣交易容
易變成非法集資和欺詐，投資者在作出相關投資決定時應保持警惕。
韓國投資者從加密貨幣交易中獲得的年收益超過２５０萬韓圜，就需要被徵收２０％的資本
利得稅。（ａｌ）
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