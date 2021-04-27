【代幣狂熱】韓國明年將按原計劃，對加密貨幣交易徵收資本利得稅

《經濟通通訊社２７日專訊》韓國企劃財政部長官、副總理洪楠基今日表明，韓府將按照早

前提議，由明年開始對加密貨幣交易徵收資本利得稅。

洪楠基強調加密貨幣是無形資產，將加密貨幣列為貨幣是一種誤解，並警告加密貨幣交易容

易變成非法集資和欺詐，投資者在作出相關投資決定時應保持警惕。

韓國投資者從加密貨幣交易中獲得的年收益超過２５０萬韓圜，就需要被徵收２０％的資本

利得稅。（ａｌ）

