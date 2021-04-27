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27/04/2021 10:18

【全球放水】據悉拜登計劃推出約１﹒８萬億美元扶貧方案

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據《華爾街日報》引述知情人士報道指，美國總統拜登將在本
周國會兩院的演講中概述一項規模約１﹒８萬億美元的扶貧方案。
　　據知拜登亦將宣布向富人徵收更高的資本利得稅稅率，以向中低階層提供更大支持。他亦計
劃擴大遺產稅適用範圍，以及取消附帶權益的稅務寬減政策，幫助私募股權公司減少納稅額。
　　不過拜登的建議不包括取消州稅項抵扣上限，而要解決這個問題可能需要付出高昂代價，因
為完全取消抵扣上限的代價是每年８８７億美元。（ａｌ）

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