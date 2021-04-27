《經濟通通訊社２７日專訊》據美國有線電視新聞引述知情人士報道指，美國總統拜登和俄
羅斯總統普京的中俄首腦峰會可能最早夏季舉行，報道又引述烏克蘭政府消息指，拜登計劃派遣
國務卿布林肯下月前往烏克蘭。
不過克里姆林宮最新表示，俄羅斯和美國還沒有就兩國首腦舉行峰會的日期和地點達成共識
，而且在最終敲定前還需要考慮很多因素。（ａｌ）
27/04/2021 10:33
【大國博弈】傳中俄首腦峰會最快夏季舉行，克里姆林宮指未有細節
《經濟通通訊社２７日專訊》據美國有線電視新聞引述知情人士報道指，美國總統拜登和俄
羅斯總統普京的中俄首腦峰會可能最早夏季舉行，報道又引述烏克蘭政府消息指，拜登計劃派遣
國務卿布林肯下月前往烏克蘭。
不過克里姆林宮最新表示，俄羅斯和美國還沒有就兩國首腦舉行峰會的日期和地點達成共識
，而且在最終敲定前還需要考慮很多因素。（ａｌ）
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