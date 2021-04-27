【基金爆倉】野村任命前摩根資產負責人，出任其美國子公司總裁

《經濟通通訊社２７日專訊》在Ａｒｃｈｅｇｏｓ基金爆倉後，野村控股周一（２６日）宣

布任命威爾考克斯，擔任美國子公司Ｎｏｍｕｒａ Ｇｌｏｂａｌ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ

Ｐｒｏｄｕｃｔｓ、野村證券國際的執行長兼總裁，而被接替的赤塚庸將留任為聯席執行長。

威爾考克斯曾在摩根資產管理出任負責人，亦曾在花旗集團任職長達１５年。（ａｌ）

