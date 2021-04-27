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即市新聞

27/04/2021 17:18

《台股攻略－馮偉明》台股高位震盪，升２３點收市

　　《台股攻略》今日（２７日）亞洲主要股市呈回調跡象，台股在高位震盪。加權指數全日高
低波幅１４１點，收１７５９５點，升２３點，成交金額為新台幣４９６０億元，再創收市新高

　　電子股今日未能延續昨日（２６日）升勢，普遍表現疲弱。台積電曾反覆向下，最終收新台
幣６１０元，無起跌。大立光盤中走低，收新台幣３１０５元，跌２﹒２％。聯電、聯發科及南
亞科均跌０﹒５％至２％，分別收新台幣６０﹒５０元、１０６５元及９４元。電子權值股中僅
鴻海微升至新台幣１１８﹒５０元收市，升０﹒９％。航運板塊續強，三大貨櫃指標股中陽明大
升８﹒４％，收新台幣７２元；萬海及長榮尾市遇上沽壓，升幅收窄至１％，分別收新台幣
９１﹒２０元及７７﹒５０元。其他相關股份方面，建新國際漲停，收新台幣４２﹒５０元，而
台航、志信、中航、華航、慧洋－ＫＹ均升２﹒８％至７﹒３％。生物科技板塊獲資金追捧，中
天及合一漲停，分別收新台幣６４﹒９元及２３５元，刺激晶宇、保瑞、高端疫苗、合世、浩鼎
及松瑞藥升超過５﹒４％至８﹒６％，惟台微醫跌０﹒１％。記憶體封測廠力成今日召開法說會
，公布第一季財報，稅後純利按年增４﹒６％，創歷年第一季獲利為第二高，而每股淨利
（ＥＰＳ）則是同期新高。
　　資金於台股市場持續炒作不同板塊，相信指數在回調過後有機會再創新高。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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