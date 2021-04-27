《談國論企－黎偉成》社會融資增量３月份放緩

《談國論企》中國的社會融資規模增量於２０２１年３月份的融資呈明顯放緩，使一季度月

份同比升幅有所收窄，惟實體經濟發放的人民幣貸款保持穩快增長、非金融企業境內股票融資和

未貼現的銀行承兌匯票等項目，而政府債券淨融資、企業債券融資、委托貸款、信托貸款尚差，

顯內地資本市場尚待全面發展和有改善的必要。須多加注意。



＊傳統信貸股票融資未貼現承兌匯票皆提升＊



來自中國人民銀行所發布的《社會融資規模增量統計數據報告》顯示，全國社會融資的總規

模的增量於２０２１年一季度累計１０﹒２４萬億元，同比少增８７３０億元或７﹒８８％，乃

因：３月份的增量３﹒３４萬億元，較２０２０年同期少增１﹒８４萬億元或３５﹒５２％，顯

然受到對上一個月的增量１﹒７１萬億元比上年同期多增凡８３９２億元之普影響，而２月份倍

增的理由為２０２０年同期受新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９肆虐要封城和停工停產使融資比較基礎

偏低所致。連同社會融資規模增量在２０２１年１月份達５﹒１７萬元，較上年同期多增

１２０７億元或１﹒９７％，可見３月份的少增，暫不足引以為憂。

從兩個方面評釋。表現理想的項目，有（一）對實體經濟發放人民幣貸款，保持穩定增長的

態勢：於２０２１年１－３月份達９﹒７１萬億元，較上年同期多增６５８９億元或９﹒１％，

而２０２０年同期淨增７﹒２１萬億元同比多增１５﹒２１％，反映出央行通過多個貨幣政策和

相關措施，促以商業銀行為主的金融機構，積極支持經濟社會的更穩定的復甦。此使國民經濟在

２０２１年首季度續保穩定增長，不僅規模以上工業增加值、社會消費品零售總額及服務業等經

營情況續見改善，即使全國固定資產投資（不含農戶）中的製造業固投兩年平均數尚跌，尚有不

大平衡之處，可以接受。

惹人注目的，有（二）未貼現的銀行承兌匯票，於２０２１年１－３月份淨增３２４５億元

，同比多增２９８５億元或１１﹒４８倍，而２０２０年同期則淨增２６０億元和少增

８７﹒１％。由是企（事）業單位期內的短期貸款少增，和票據融資淨減等，需求有所放緩，事

出有因也。企業增大利用融資市場謀取資金，則屬好事。

和（三）非金融企業境內股票融資，亦有良佳表現，於２０２１年１－３月份達２４６７億

元，比上年同期多１２１２億元或９６﹒５７％，而２０２０年同期之數為１２５５億元同比多

增１﹒３６倍，上市公司增加在股票市場的融資意欲，顯對前景感樂觀。

需要留意的，有好幾個方面，特別是（四）信托貸款的表現，為各個主項之最差：期內減少

３５６９億元，而２０２０年同期少增１３０億元，多減３４３９億元。信托貸款為受托人接受

委托人的委托，將委托人存入的資金，按指定的對象、用途、期限、利率與金額等發放貸款，和

負責到期收回貸款本息的一類金融服務，而委托人在發放貸款的對象、用途等方面有充分的自主

權，又可利用信托公司在企業資信和資金管理方面的優勢，？加資金的安全性，以提高資金使用

效率。



＊委托信托貸款企債政府債皆差須改善＊



（五）委托貸款，於２０２０年１－３月份即使減５０億元，但較上年同期少減９２０億元

，似有持續徐徐回穩之況。委托貸款由委托人提供合法來源的資金，而委托業務銀行會根據委托

人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率代為發放、監督使用，並協助收回的貸款業務；委

托人通常政府部門、企業單位，亦有個人，本屬可靠性和穩定性相對頗高的融資，政府應該作出

支持。

（五）政府債券融資，淨額於２０２１年１－３月份達６５８４億元，同比減少９１９７億

元或５８﹒２％。人行於２０１９年１２月份起將「國債」和「地方政府一般債券」納入社會融

資規模統計，與原有「地方政府專項債券」合併為「政府債券」指標，指標數值為托管機構的托

管面值，比較基礎不同，惟仍顯示此屬佳況。

（六）企業債券融資（Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｂｏｎｄ），於２０２１年１－３月淨增８

６１４億元同比減少９１７８億元或５１﹒８５％，而２０２０年同達８６１４億元同比減

９１７８億元或５１﹒８５％。此為股份公司而在中國有一部分屬非股份公司發債，通常是依照

法定程序發行和約定在一定期限內還本付息的債券，獲金融機構積極支持特別是非股份公司的企

業機構債券融資，有頗不俗的發展前景。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

