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27/04/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒５億人幣，買藥明港交所沽騰訊小米

　　《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股個別發展，港股低開５７點，報２８８９５，一度跌
幅擴大至１５９點，低見２８７９３，隨後跌幅收窄，午後更一度倒升９２點，高見２９０４５
，但兩萬九上沽壓重，大市再度回軟，在十天線（約２８９２５點）爭持，最終收市只跌１１點
或０﹒０４％，報２８９４１。
　　按額度計算，北水全日淨流入２２﹒５億元人民幣，減少３０﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是藥明生物（０２２６９）、香港交易所（００３８８）、美團（０３６９０）；淨賣出
最多的依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、思摩爾國際（０６９６９）

　　主板成交１４５４﹒４７億元減少１﹒４％。其中港股通成交２９３﹒６億元，佔總成交
２０﹒２％。

＊北水轉掃藥明生物，淨流入近１５億元＊

　　藥明生物遭大股東折讓近７％減持，套現近１１６億，全日插６﹒０１％報１０７﹒９元，
北水淨買入１４﹒８億元。
　　港交所跌０﹒２８％報４９０元，北水淨買入５﹒１億元。
　　美團遭內地當局立案調查其涉嫌壟斷行為，全日倒升２﹒６２％報３１３元，北水淨買入２
﹒９億元。
　　騰訊控股跌０﹒５６％報６２５元，北水淨賣出４﹒９億元。
　　

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　１４﹒７６
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　　５﹒０８
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒８７
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　　１﹒６２
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　０﹒８４

　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－４﹒９４
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－２﹒６２
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　－１﹒０６
　　紫金礦業　　　　（０２８９９）　　　　　－０﹒９４
　　信達生物　　　　（０１８０１）　　　　　－０﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　
　　（ｃａ）

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