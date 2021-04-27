《美元走勢－羅明立》英國擬夏天全面開放，經濟望續反彈

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒３９ １０８﹒１０ １０８﹒２９

歐元╱美元 １﹒２０８４ １﹒２０６５ １﹒２０６９

英鎊╱美元 １﹒３９０２ １﹒３８６９ １﹒３８８０

美元╱瑞郎 ０﹒９１６８ ０﹒９１４３ ０﹒９１５７

美元╱港元 ７﹒７６２３ ７﹒７５９７ ７﹒７６１５

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《美元走勢》美國３月耐用品訂單按月增加０﹒５％，不及預期，但近期的經濟復甦勢頭仍

然保持強勁。聯儲局即將召開貨幣政策會議，由於一系列數據正面的支持，不少經濟學家們認為

，局方有望在今年年底之前開始逐步削減資產購買計劃，加息行動則要到２０２３年才會出現。

若局方釋出類似信息的話，美元指數有機會短線反彈。

匯市個別發展，商品貨幣表現突出，加元升至１﹒２３８５兌１美元，歐元則受阻於

１﹒２１００╱３０。最新的官方資料顯示，已經有至少６３％的英國成年人接種了一劑疫苗，

２１％的成年人完成了兩劑接種。英國的疫苗接種進度優於其他主要發達經濟體，當地新冠病毒

相關聯的死亡數字迅速並持續回落。英國已計劃夏天全面開放，有望刺激經濟繼續反彈，

１﹒３８是首個支持，１﹒４０重要阻力，若上破可跟進。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２０８０ １﹒１９５０ １﹒２１３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

