  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/04/2021 16:02

《美元走勢－羅明立》英國擬夏天全面開放，經濟望續反彈

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒３９　　　１０８﹒１０　　　１０８﹒２９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０８４　　　１﹒２０６５　　　１﹒２０６９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９０２　　　１﹒３８６９　　　１﹒３８８０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１６８　　　０﹒９１４３　　　０﹒９１５７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６２３　　　７﹒７５９７　　　７﹒７６１５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國３月耐用品訂單按月增加０﹒５％，不及預期，但近期的經濟復甦勢頭仍
然保持強勁。聯儲局即將召開貨幣政策會議，由於一系列數據正面的支持，不少經濟學家們認為
，局方有望在今年年底之前開始逐步削減資產購買計劃，加息行動則要到２０２３年才會出現。
若局方釋出類似信息的話，美元指數有機會短線反彈。
　　匯市個別發展，商品貨幣表現突出，加元升至１﹒２３８５兌１美元，歐元則受阻於
１﹒２１００╱３０。最新的官方資料顯示，已經有至少６３％的英國成年人接種了一劑疫苗，
２１％的成年人完成了兩劑接種。英國的疫苗接種進度優於其他主要發達經濟體，當地新冠病毒
相關聯的死亡數字迅速並持續回落。英國已計劃夏天全面開放，有望刺激經濟繼續反彈，
１﹒３８是首個支持，１﹒４０重要阻力，若上破可跟進。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２０８０　　　１﹒１９５０　　　１﹒２１３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

最新專題
More
板塊分析27/04/2021
鯨吞澳洲物流資產　ESR擴闊亞太版圖
剖析天下27/04/2021
中國復甦高位已見　後續勢頭需看消費
財經熱話27/04/2021
【反壟斷】美團監管風波漸消化　溫鋼城料年內上望350元
FOCUS27/04/2021
【FOCUS】特斯拉「炒幣」整靚盤數? 以價帶量策略添未來競爭
開市Good Morning27/04/2021
熊麗萍：藥明生物趁抽水買入值博率高
中國故事26/04/2021
《神州經脈》社科院料全年經濟增速約8%　A股先升後回成交大增
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金