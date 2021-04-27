【新冠肺炎】陳肇始：員工顧客已接種疫苗，堂食可延長至凌晨２時

《經濟通通訊社２７日專訊》現有限聚令等社交距離措施於周三（２８日）屆滿，食物及衞

生局局長陳肇始公布放寬社交距離措施，其中餐飲業，食肆可有４種運作模式「ＡＢＣＤ」類。

Ａ及Ｂ為現有模式，Ａ類食肆沒有任何防疫措施，可營業至下午６時前，最多二人一枱；Ｂ

類採取指定防疫措施，員工每兩周檢測，指定方式記錄客人情況，四人一枱，宴會上限２０人，

絕大部分食肆採用中。

Ｃ及Ｄ類為新增模式，Ｃ類所有員工至少完成接種一劑疫苗，按需要將整個處所劃分特定區

域，堂食可延長至午夜１２時，最多６人一枱，區域內所有食客須用「安心出行」；Ｄ類所有員

工須完成接種兩劑疫苗及已過１４天，整個或部分處所劃分特定區域，堂食可延長至凌晨２時，

最多８人一枱；食客須至少已接種首劑新冠疫苗。



＊員工因健康理由未能接種須申報，若作虛假聲明須負刑責＊



陳肇始又表示，若員工因健康理由未能接種，要填寫申報，並交醫生證明，檢測收緊至７日

一檢；如果員工作虛假聲明，要負上刑責；１５歲以下人士，或６５歲以上未有智能手機人士，

可以豁免使用安心出行。至於酒吧、派對房及卡拉ＯＫ等六類仍關閉處所，如果全部員工及客人

接種至少一劑疫苗，及使用安心出行，可以有限度復業。如果員工因健康理由不適宜接種，可以

提交申報表及醫生證明，但每７日要做鼻腔咽喉合併測試。



＊已接種疫苗可放寬婚禮人數上限＊



在群組聚集豁免方面，無提供飲食的婚禮、周年股東大會及宗教活動等，如果出席人士接種

至少一劑疫苗，可放寬人數上限。如果參加者因為健康未能接種，可用指定表格申報及醫生證明

，但要出示１４天內陰性檢測結果。（ｈｙ）

