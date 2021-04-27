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27/04/2021 15:24

【新冠肺炎】卡拉ＯＫ酒吧等周四起有條件重開，員工顧客要打首針

　　《經濟通通訊社２７日專訊》食物及衞生局局長陳肇始公布「疫苗氣泡」最新安排，目前關
閉６類處所，包括酒吧、麻將館、卡拉ＯＫ、派對房間、浴室等，若所有員工及訪客已接種至少
一劑新型冠狀病毒疫苗，而所有訪客均使用「安心出行」，可重新開放。相關處所可營業至凌晨
兩點；酒吧每枱最多兩人；卡拉ＯＫ及派對房間，每房最多４人。上述措施於本周四（２９日）
起生效。（ｈｙ）

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