【新冠肺炎】卡拉ＯＫ酒吧等周四起有條件重開，員工顧客要打首針

《經濟通通訊社２７日專訊》食物及衞生局局長陳肇始公布「疫苗氣泡」最新安排，目前關

閉６類處所，包括酒吧、麻將館、卡拉ＯＫ、派對房間、浴室等，若所有員工及訪客已接種至少

一劑新型冠狀病毒疫苗，而所有訪客均使用「安心出行」，可重新開放。相關處所可營業至凌晨

兩點；酒吧每枱最多兩人；卡拉ＯＫ及派對房間，每房最多４人。上述措施於本周四（２９日）

起生效。（ｈｙ）

