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27/04/2021 12:27

【大灣區】畢馬威：７成香港及內地人認為大灣區工作機會吸引

　　《經濟通通訊社２７日專訊》畢馬威中國發布《２０２１年香港高管人員薪酬展望》，結集
了７０２名企業管理人員的意見，其中５４９名受訪者在香港工作或居住。報告指，更多香港及
內地受訪者（７０％）認為大灣區工作機會吸引。而最多受訪者預計２０２１年在大灣區創造最
多就業機會的行業將為創新及科技（６３％）、金融服務（３７％）以及專業及諮詢服務
（３３％）。
　　香港企業人手招聘前景方面，地產業帶動了樂觀情緒的復甦，有３１％受訪者預期今年會增
加人手。同時，受惠於資本市場活躍，金融服務業的人手招聘前景同樣正面，淨增長預期由
２０２０年的８％升至２０２１年的１７％。相比之下，即使今年首季本地零售市道出現復甦跡
象，帶動零售業界對員工人數的預期整體提高了１３％，結果反映業界依然面對重重挑戰。
　　展望２０２１年趨勢，薪酬水平將保持平穩，只有４３％的受訪者預計將獲加薪，而在
２０２０年初則有６０％的受訪者抱有類似期望。對將於２０２１內獲發的２０２０工作年度花
紅的預期亦見保守，有７１％受訪者預計花紅會與上年相約或減少。

＊深圳、廣州及澳門為最受港人歡迎的三個大灣區城市＊

　　畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝於電話會議表示，最受港人歡迎去工作的三個粵港
澳大灣區城市分別為深圳、廣州及澳門，主要由於港珠澳大橋及廣深港高速鐵路的建成，令大灣
區一小時生活圈成型，有６２％港人因較佳的事業及行業前景、有６０％因為交通便利、有
５７％因為可獲得更廣闊的工作視野而選擇大灣區工作。
　　至於薪酬方面，報告指出，受訪者對今年的薪酬預期持平，對增加的期望偏低，另外對工作
的追求改變，對升職的要求更低，反而對工作滿足感、穩定性、福利、醫療、保險及進修機會等
的追求更多。
　　許秀芝指出，預期今年金融服務、地產行業及公共服務等行業都有再增聘人手的需要。另外
，今年轉工的人數減少，由去年的２９％受訪者下降至今年的１８％。（ｃｗ）

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