【夜期時段】即月期指最新報２８８９１點，升５點，低水５１點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８８７２點，跌１４點，低水

７０點，最新報２８８９１點，升５點，低水５１點，合約成交３０３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０９６４點，跌４點，低水１９點，最新報１０９７２點

，升４點，低水１１點，合約成交９４２張。

