《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８８７２點，跌１４點，低水
７０點，最新報２８８９１點，升５點，低水５１點，合約成交３０３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０９６４點，跌４點，低水１９點，最新報１０９７２點
，升４點，低水１１點，合約成交９４２張。
27/04/2021 17:32
【夜期時段】即月期指最新報２８８９１點，升５點，低水５１點
《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８８７２點，跌１４點，低水
７０點，最新報２８８９１點，升５點，低水５１點，合約成交３０３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０９６４點，跌４點，低水１９點，最新報１０９７２點
，升４點，低水１１點，合約成交９４２張。
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