《經濟通通訊社２７日專訊》本港首間虛擬保險公司保泰人壽（Ｂｏｗｔｉｅ）公布，已為
逾３萬名港人提供總額達１００億元的保障額。年內，總保額錄得１０倍增長，投保金額每月錄
得２５％的增幅。
聯合創辦人、聯合行政總裁及董事陳鯤宇表示，根據這個保額及投保金額升幅，總保障金額
達到１０００億將會是未來一、兩年可達成的目標。他指，在總保障額的１００億中，有過半屬
自願醫保，而危疾及人壽的保單升幅亦很大。（ｓｌ）
27/04/2021 17:08
【虛擬保險】保泰人壽年內總保額增十倍，目標兩年內總保障額千億
《經濟通通訊社２７日專訊》本港首間虛擬保險公司保泰人壽（Ｂｏｗｔｉｅ）公布，已為
逾３萬名港人提供總額達１００億元的保障額。年內，總保額錄得１０倍增長，投保金額每月錄
得２５％的增幅。
聯合創辦人、聯合行政總裁及董事陳鯤宇表示，根據這個保額及投保金額升幅，總保障金額
達到１０００億將會是未來一、兩年可達成的目標。他指，在總保障額的１００億中，有過半屬
自願醫保，而危疾及人壽的保單升幅亦很大。（ｓｌ）
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