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27/04/2021 17:12

【紓困措施】政府失業特惠貸款明日起接受申請，１０家銀行參與

　　《經濟通通訊社２７日專訊》香港按證保險公司宣布，為失業人士設立的「百分百擔保個人
特惠貸款計劃」將於明日（２８日）起接受申請，為期六個月。
　　合資格申請人須為１８歲或以上香港永久性居民，在申請貸款時失業至少兩個月，並且可以
證明其已失去在香港就業所得的主要經常收入。貸款申請人亦須提供從去年１月到今年２月之間
至少三個月的工作和主要經常收入證明。
　　每名申請人的最高貸款額為指定期間內平均每月收入的六倍，或８萬元，以較低者為準。還
款期最長六年，可選擇首１２個月還息不還本，以減輕即時還款壓力。實際年利率固定為１％，
借款人在還款期末或之前還清全部貸款後，將獲得退回全部已繳利息。
　　申請人士明日開始，透過１０家參與計劃的銀行提出，包括中銀香港（０２３８８）、東亞
（０００２３）、中信銀行（國際）、建設銀行（亞洲）、大新銀行（０２３５６）、恆生
（０００１１）、滙豐銀行、工銀亞洲、上海商業銀行及渣打銀行（香港）。集友銀行及眾安銀
行會在５月接受申請。
　　財政司司長陳茂波表示，疫情對香港經濟造成沉重打擊，勞工市場面對嚴峻挑戰。此計劃旨
在為失去主要經常收入的人士提供輔助性質的財政選項，協助他們應對暫時的困難。（ｂｉ）

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