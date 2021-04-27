《經濟通通訊社２７日專訊》匯控（００００５）公布截至今年３月底止，首季列帳基準稅
前利潤５８億元（美元．下同），按年增長７９％。
第一季經調整除稅前利潤６３﹒９億元，按年升１﹒０９倍，勝預期，以年率計之平均普通
股股東權益回報率為９％。
淨利息收益率１﹒２１％，按年跌０﹒３３個百分點，按季跌０﹒０１個百分點。（ｓｋ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
27/04/2021 12:01
【匯控季績】匯控首季列帳基準稅前利潤按年升７９％至５８億美元
《經濟通通訊社２７日專訊》匯控（００００５）公布截至今年３月底止，首季列帳基準稅
前利潤５８億元（美元．下同），按年增長７９％。
第一季經調整除稅前利潤６３﹒９億元，按年升１﹒０９倍，勝預期，以年率計之平均普通
股股東權益回報率為９％。
淨利息收益率１﹒２１％，按年跌０﹒３３個百分點，按季跌０﹒０１個百分點。（ｓｋ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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