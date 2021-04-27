【紓困措施】渣打：積極響應政府失業特惠貸款計劃，明起接受申請

《經濟通通訊社２７日專訊》香港按證保險公司宣布，為失業人士設立的「百分百擔保個人

特惠貸款計劃」將於明日（２８日）起接受申請，為期六個月。

渣打銀行表示，該行積極響應計劃，為受疫情影響之失業人士提供經濟支援。合資格人士於

明日至１０月２７日期間，透過銀行網站或電話熱線查詢及申請。（ｓｋ）

