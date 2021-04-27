《經濟通通訊社２７日專訊》港府化驗承辦商華大基因（ＢＧＩ）被指採樣不當，導致走漏
１名感染新冠變種病毒的菲傭，被問到會否暫停華大的檢測服務，行政長官林鄭月娥表示會嚴肅
處理問題，將交由食物及衞生局評估並採取行動。
林鄭又指，檢測對抗疫至關重要，華大基因是政府重大的合作夥伴，嚴肅處理「假陽性」問
題時亦須顧及整體抗疫能力。
林鄭透露，食物及衞生局局長陳肇始下午見記者，將交待最新疫情情況。（ｈｙ）
27/04/2021 09:59
【新冠疫苗】林鄭：嚴肅處理華大檢測問題，惟須顧及整體抗疫能力
《經濟通通訊社２７日專訊》港府化驗承辦商華大基因（ＢＧＩ）被指採樣不當，導致走漏
１名感染新冠變種病毒的菲傭，被問到會否暫停華大的檢測服務，行政長官林鄭月娥表示會嚴肅
處理問題，將交由食物及衞生局評估並採取行動。
林鄭又指，檢測對抗疫至關重要，華大基因是政府重大的合作夥伴，嚴肅處理「假陽性」問
題時亦須顧及整體抗疫能力。
林鄭透露，食物及衞生局局長陳肇始下午見記者，將交待最新疫情情況。（ｈｙ）
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