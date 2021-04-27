《經濟通通訊社２７日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，香港與新
加坡重啟「航空旅遊氣泡」的安全水平高，但他傾向兩地居民均應完成接種兩劑新冠疫苗，會更
為穩妥，認為「接種疫苗先行」是國際趨勢。
何栢良表示，計劃的「熔斷機制」聚焦源頭不明個案，過去兩個星期本港源頭不明個案有
１７宗；新加坡則有６宗，符合旅遊氣泡啟動條件，但新加坡外防輸入措施無本港嚴密，兩地都
有零星變種病毒流入社區，未來要密切留意相關情況。（ｈｙ）
27/04/2021 11:15
【新冠疫苗】何栢良：星港旅遊氣泡重啟，兩地居民應完成接種疫苗
《經濟通通訊社２７日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，香港與新
加坡重啟「航空旅遊氣泡」的安全水平高，但他傾向兩地居民均應完成接種兩劑新冠疫苗，會更
為穩妥，認為「接種疫苗先行」是國際趨勢。
何栢良表示，計劃的「熔斷機制」聚焦源頭不明個案，過去兩個星期本港源頭不明個案有
１７宗；新加坡則有６宗，符合旅遊氣泡啟動條件，但新加坡外防輸入措施無本港嚴密，兩地都
有零星變種病毒流入社區，未來要密切留意相關情況。（ｈｙ）
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