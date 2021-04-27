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27/04/2021 16:04

【新冠肺炎】政府：旅行社可在疫苗氣泡下舉辦本地遊，上限３０人

　　《經濟通通訊社２７日專訊》食物及衞生局局長陳肇始表示，本港持牌旅行社可向旅議會登
記重新舉辦本地遊旅行團，安排要以「疫苗氣泡」為基礎，重開本地遊的旅行社員工，需完成接
種第一劑疫苗，本地團連同旅行社前線員工在內，總人數不得多於３０人。
　　陳肇始表示，如果承辦本地遊的導遊等員工，因健康理由未能接種疫苗，可以透過填寫指定
表格申報，附上醫生紙證明不適宜接種疫苗，並在帶團前７天接受鼻腔及咽喉拭子合併樣本的核
酸檢測，結果呈陰性，才可以啟動旅行團，詳情需由商務及經濟發展局作安排。（ｈｙ）

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