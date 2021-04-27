《經濟通通訊社２７日專訊》歐化（０１７１１）預期，截至今年３月３１日止年度，錄得
純利不多於１９００萬元，去年同期錄得虧損１１６０萬元。轉虧為盈主要是由於本年度下半年
傢俬及家居用品的需求顯著改善，導致總收入增加，其中下半年總收入比上半年增加多於
３５％；以及集團實施有效的成本節省措施。
該集團預期於６月上旬刊發業績公告。（ｈｙ）
27/04/2021 17:32
【企業盈喜】歐化料全年轉虧為盈，錄得純利不多於１９００萬元
《經濟通通訊社２７日專訊》歐化（０１７１１）預期，截至今年３月３１日止年度，錄得
純利不多於１９００萬元，去年同期錄得虧損１１６０萬元。轉虧為盈主要是由於本年度下半年
傢俬及家居用品的需求顯著改善，導致總收入增加，其中下半年總收入比上半年增加多於
３５％；以及集團實施有效的成本節省措施。
該集團預期於６月上旬刊發業績公告。（ｈｙ）
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