【企業盈喜】寶勝國際料首季轉虧為盈，錄得純利約３﹒６７億人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》寶勝國際（０３８１３）預期，截至今年３月３１日止三個月

，錄得純利約３﹒６７億元（人民幣．下同），去年同期錄得虧損約１﹒６７億元。轉虧為盈主

要由於中國運動服裝及體育消費市場於新冠疫情逐漸減退後迅速回升。

該集團預期於５月中旬刊發業績公告。（ｈｙ）

