《匯海澤言－葉澤恆》聯儲局或為縮表埋下伏線，歐元短期走勢反覆

《匯海澤言》聯儲局將於周四（２９日）公布議息如果，市場目前預期，局方將會維持利率

及貨幣政策不變。較早前，投資者一度估計聯儲局將會縮表，但之後主席鮑威爾等多名委員先後

澄清後，似乎市場對縮表的看法略為降溫。有部分委員提出以疫苗接種率與縮表掛勾，有別於以

往只著重經濟數據的變化。雖然美國經濟數據參差，再加上拜登提出的２﹒２萬億美元基建方案

，背後涉及一個加稅計劃，將會影響國會議員的支持度。因此，預料有關基建方案的規模將會縮

細，或把方案一拆二。與此同時，拜登亦可能再提出多另一個大約１﹒８萬億美元扶貧計劃。

由於拜登接連推出財政刺激計劃，再加上美國市民接種疫苗，預料對美國經濟重啟有幫助之

餘，通脹亦可能回升。但要留意，雖然美國勞動市場有改善，但過去一直支持美國勞動市場的旅

遊、酒店及休閒業，受到疫情的影響，到今仍未恢復正常，令美國勞動市場持續出現閒置產能。

在這個轉型期，一是退休，又或轉往其他行業工作，故需要時間消化有關閒置產能。因此，預料

局方可能開始討論縮表的可能性，但不代表即時有措施推出。預料美匯指數短期在９０﹒５至９

１﹒５之間上落。



＊料歐元再上升的動力一般＊



歐洲央行執行委員帕內塔認為，由於目前區內疫情仍未結束，故難以估計疫情對區內經濟帶

來的實質影響。而且，經濟復甦亦依賴政策的支持，故即使疫情結束，但必須在很長的時間都保

持融資成本於低位，避免受到美國債息上升所影響，直至區內通脹持續達到２％，才考慮退出寬

鬆政策。另外，德國經濟部昨日上調今年經濟增長預測，由１月時的３％上調至３﹒５％，而明

年預測經濟增長達到３﹒６％。

歐元匯價近期出現明顯反彈，由１﹒１７水平升至近日的１﹒２１，似乎已經反映區內經濟

已經適應了疫情。但由於周四聯儲局將公布議息結果，故預料歐元兌美元短期再上升的動力一般

。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

