《基金之道－龐寶林》全球減碳，碳中和概念股是否未來大方向？

《基金之道》４月２２日是世界地球日，全球４０位領袖一連兩日以視像方式進行氣候峰會

，美國、日本、加拿大、英國等多國均承諾提高減排目標。各國合力進一步降低溫室氣體排放量

加上政策扶持，將進一步利好電動車、電池、新能源等「碳中和」概念股。

氣候峰會中國際領袖紛紛確立減排目標，目的是為了將本世紀的全球暖化溫度限制於工業化

前水平以上攝氏１﹒５度以內。中國國家主席習近平稱於「十四五」時期嚴控煤炭消費增長，

２０３０年前達到峰值，支持重點企業率先碳達峰；美國總統拜登在氣候峰會宣布，到２０３０

年削減美國的溫室氣體排放量由２００５年的５０％至５２％，及２０５０年實現美國溫室氣體

淨零排放；日本首相菅義偉於稍早會議上，提出日本２０３０年溫室氣體減排量大幅提高至減少

４６％。周四（２２號）消息一出後，碳中和相關概念股均受到追捧。光伏硅片股中，新特能源

（０１７９９）抽升７﹒１％，兩日升近幅逾兩成；大全新能源（ＤＱ）一度勁升１５﹒５％；

光伏新能源、風電、電動車等板塊亦有熱炒，信義光能（００９６８）單日升４﹒７％。

中國一直推動新能源汽車產業發展，目標２０３５年，汽車產業或將基本實現電動化轉型。

《新能源汽車產業發展規劃》中明確表示到２０２５年，中國新能源汽車新車銷量佔比達到

２５％左右，智能網聯汽車新車銷量佔比達到３０％。中國汽車工業協會表示，今年第一季度，

中國新能源汽車產量為５３﹒３萬輛，銷量為５１﹒５萬輛，分別同比增長３﹒２倍和２﹒８倍

。中國電動車及電池ＥＴＦＧｌｏｂａｌＸ一個月上升９﹒０９％跑贏國指同期上升０﹒９％

。為達至碳達峰，中國的能源汽車業仍有很大的發展空間，最近也有不同的企業加入研發生產電

動車，希望在這受支持的產業分一杯羹。各國於推動新能源汽車產業的政策清晰，因此即使遇上

調整巿，仍可作長線部署。《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

