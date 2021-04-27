《經濟通通訊社２７日專訊》據《人民日報》報道，目前，中國全國累計報告接種新冠疫苗
超過２億劑次，中國疫苗全球供應已突破１億劑次，正向８０個國家和３個國際組織提供疫苗援
助，向４０多個國家出口疫苗。（ａｃ）
27/04/2021 15:52
【新冠疫苗】中國向全球供應超過１億劑次新冠疫苗
《經濟通通訊社２７日專訊》據《人民日報》報道，目前，中國全國累計報告接種新冠疫苗
超過２億劑次，中國疫苗全球供應已突破１億劑次，正向８０個國家和３個國際組織提供疫苗援
助，向４０多個國家出口疫苗。（ａｃ）
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