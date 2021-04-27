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27/04/2021 09:09

【聚焦數據】首季中國對外直投２０６１億人幣，同比增４﹒６％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家商務部公布，２０２１年一季度，中國對外直接投資
２０６１﹒４億元人民幣（折合３１７﹒９億美元），同比增長４﹒６％，其中，對外非金融類
直接投資１６０８﹒１億元人民幣（折合２４８億美元），同比下降４﹒９％。對外承包工程完
成營業額１９５３﹒１億元人民幣（折合３０１﹒２億美元），與去年同期基本持平；新簽合同
額３４７２﹒４億元人民幣（折合５３５﹒５億美元），同比下降１０﹒２％。對外勞務合作派
出各類勞務人員７﹒４萬人，３月末在外各類勞務人員５９萬人。
　　一季度，中國對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資４４﹒２億美元，同比增長
５﹒２％，佔同期總額的１７﹒８％，較上年同期上升０﹒５個百分點。在沿線國家新簽承包工
程合同額３１３﹒４億美元，完成營業額１７７﹒５億美元，分別同比增長１９﹒４％和
１２﹒４％。流向製造業的投資３８﹒４億美元，同比增長１７﹒８％；流向信息傳輸業
１６﹒２億美元，同比增長２０﹒９％。
　　一季度，地方企業對外非金融類直接投資２００﹒３億美元，同比增長９﹒９％，佔同期對
外直接投資總額的８０﹒８％。東、中、西部地區對外投資同比增長分別達到７﹒２％、
４５﹒６％和６﹒３％。
　　此外，一季度中國企業承攬的境外基礎設施類工程新簽合同額４１２億美元，完成營業額
２４６億美元，分別佔總額的７７％、８１﹒６％。（ｗｌ）

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