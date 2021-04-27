【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升４８點子，報６﹒４８３０

《經濟通通訊社２７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開４８點子，報６

﹒４８３０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒４８７８。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４９２４，較上個交易日跌１１點子，上

個交易日報６﹒４９１３。

豐業銀行最新報告稱，歐元區追趕美國疫苗接種計劃肯定會支持歐元，並提振包括人民幣在

內的亞洲新興市場貨幣；過去幾個月人民幣升值預期持續放緩，但繼續維持看多人民幣思路。（

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