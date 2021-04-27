【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率持平２﹒２％。

公開市場今有１００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。人行已連續４２天開展１００

億元的逆回購，且是第１１１日開展逆回購。（ａｃ）

