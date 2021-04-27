【大國博弈】美國公布３月對華出口按月急增，中國首季採購未達標

《經濟通通訊社２７日專訊》美國普查局公布，美國３月對華出口初值為９１億元（美元．

下同），較２月的６７億元總額增長了３５﹒８％。所有美國出口商品之中，集成電路是上月出

口額最大的產品，達到１２億元。

總結第一季，美國農產品對華出口額達到７８億元，為第一階段協議同期目標的７７％；能

源出口額３２億元，達到目標的３０％；製造業出口額為１４７億元，完成目標的６２％。

中國海關此前公布，一季度，對美國進出口１﹒０８萬億元人民幣，增長６１﹒３％。

（ｅｙ）

