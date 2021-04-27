【螞蟻整改】支付寶增消費者保護功能，可查閱服務協議及關閉服務

《經濟通通訊社２７日專訊》螞蟻集團公告，旗下支付寶日前上線業內首個「消費者權益保

護頻道」，方便用戶查看服務協議、管理或關閉私隱設置、管理消息通知、管理支付及關閉不需

要的服務。螞蟻集團表示，公司未來將通過代號為「螞蟻３１５」的長期專項行動，把消費者權

益保護工作日常化、專項化。（ｅｙ）

