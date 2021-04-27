《經濟通通訊社２７日專訊》據內媒報道，華融國際已兌付於２０１７年４月發行的４年期
６億元新加坡元（折合約３５﹒１億港元）境外債券，截至目前華融國際尚未發生違約情況，同
屬華融系的華融融德，亦於今日完成９﹒６億元人民幣公募債的本息兌付。華融國際是中國華融
（０２７９９）的境外平台公司。（ｅｙ）
27/04/2021 10:35
【債務風險】據報中國華融境外平台完成兌付逾３５億元債券
《經濟通通訊社２７日專訊》據內媒報道，華融國際已兌付於２０１７年４月發行的４年期
６億元新加坡元（折合約３５﹒１億港元）境外債券，截至目前華融國際尚未發生違約情況，同
屬華融系的華融融德，亦於今日完成９﹒６億元人民幣公募債的本息兌付。華融國際是中國華融
（０２７９９）的境外平台公司。（ｅｙ）
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