【債務風險】據報中國華融境外平台完成兌付逾３５億元債券

《經濟通通訊社２７日專訊》據內媒報道，華融國際已兌付於２０１７年４月發行的４年期

６億元新加坡元（折合約３５﹒１億港元）境外債券，截至目前華融國際尚未發生違約情況，同

屬華融系的華融融德，亦於今日完成９﹒６億元人民幣公募債的本息兌付。華融國際是中國華融

（０２７９９）的境外平台公司。（ｅｙ）

