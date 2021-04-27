《經濟通通訊社２７日專訊》官媒此前報道，江蘇省南京市有部分中介幫助購房者，通過掛
名高新技術企業及代考資格證等方式，優先購買新樓盤牟利，甚至出現花幾萬元（人民幣．下同
）辦證，便可賺上百萬元差價的情況。
南京市住房保障和房產局在微信公眾號發消息指，嚴厲打擊部分中介公司幫購房者偽造「人
才身份」賺差價的情況，並已於昨日（２６日）上午啟動房地產經紀機構專項檢查，發現涉嫌協
助造假情況的機構和個人，一律計入信用檔案，對涉嫌違法犯罪行為的，及時移轉公安部門查處
。（ｅｙ）
27/04/2021 14:13
【加碼調控】官媒揭發假人才搶樓，南京啟動專項檢查
《經濟通通訊社２７日專訊》官媒此前報道，江蘇省南京市有部分中介幫助購房者，通過掛
名高新技術企業及代考資格證等方式，優先購買新樓盤牟利，甚至出現花幾萬元（人民幣．下同
）辦證，便可賺上百萬元差價的情況。
南京市住房保障和房產局在微信公眾號發消息指，嚴厲打擊部分中介公司幫購房者偽造「人
才身份」賺差價的情況，並已於昨日（２６日）上午啟動房地產經紀機構專項檢查，發現涉嫌協
助造假情況的機構和個人，一律計入信用檔案，對涉嫌違法犯罪行為的，及時移轉公安部門查處
。（ｅｙ）
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