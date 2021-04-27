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27/04/2021 15:52

【大國博弈】中德政府磋商明日舉行，外交部：雙方將統籌疫後合作

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上表示，國家總理
李克強將於明日（２８日）與德國總理默克爾主持第六輪中德政府磋商。汪文斌指出，中德作為
負責任、有影響力的大國，應積極推進中歐全面戰略夥伴關係；本次磋商將統籌推進中德疫情後
各領域務實合作。（ｗｌ）

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