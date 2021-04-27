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27/04/2021 09:36

【聚焦數據】３月規上工業企業利潤同比增９２﹒３％，首季增逾倍

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１　３月，全國規模以上工業企業實現利潤
總額１８２５３﹒８億元（人民幣．下同），同比增長１﹒３７倍，比２０１９年１　３月增長
５０﹒２％，兩年平均增長２２﹒６％。３月份，規模以上工業企業實現利潤總額７１１１﹒８
億元，同比增長９２﹒３％。
　　１　３月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額６１６５﹒４億元，同比增
長１﹒９９倍；股份制企業實現利潤總額１２７９２﹒７億元，增長１﹒２９倍；外商及港澳台
商投資企業實現利潤總額５１２８﹒１億元，增長１﹒６１倍；私營企業實現利潤總額
５１６３﹒３億元，增長９１﹒９％。

＊首季規上工業企業營收同比增３８﹒７％＊

　　首季，採礦業實現利潤總額１５１９﹒５億元，同比增長７７﹒１％；製造業實現利潤總額
１５３６６﹒３億元，增長１﹒５８倍；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額
１３６８﹒０億元，增長５６﹒９％。在４１個工業大類行業中，３９個行業利潤總額同比增加
，１個行業扭虧為盈，１個行業實現減虧。
　　１　３月份，規模以上工業企業實現營業收入２７﹒４８萬億元，同比增長３８﹒７％；發
生營業成本２２﹒９１萬億元，增長３６﹒５％；營業收入利潤率為６﹒６４％，同比提高
２﹒７６個百分點。
　　３月末，規模以上工業企業資產總計１２８﹒７０萬億元，同比增長９﹒５％；負債合計
７２﹒４７萬億元，增長９﹒０％；所有者權益合計５６﹒２３萬億元，增長１０﹒１％；資產
負債率為５６﹒３％，同比下降０﹒３個百分點。（ｗｌ）

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