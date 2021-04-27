【聚焦數據】３月規上工業企業利潤同比增９２﹒３％，首季增逾倍

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１ ３月，全國規模以上工業企業實現利潤

總額１８２５３﹒８億元（人民幣．下同），同比增長１﹒３７倍，比２０１９年１ ３月增長

５０﹒２％，兩年平均增長２２﹒６％。３月份，規模以上工業企業實現利潤總額７１１１﹒８

億元，同比增長９２﹒３％。

１ ３月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額６１６５﹒４億元，同比增

長１﹒９９倍；股份制企業實現利潤總額１２７９２﹒７億元，增長１﹒２９倍；外商及港澳台

商投資企業實現利潤總額５１２８﹒１億元，增長１﹒６１倍；私營企業實現利潤總額

５１６３﹒３億元，增長９１﹒９％。



＊首季規上工業企業營收同比增３８﹒７％＊



首季，採礦業實現利潤總額１５１９﹒５億元，同比增長７７﹒１％；製造業實現利潤總額

１５３６６﹒３億元，增長１﹒５８倍；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額

１３６８﹒０億元，增長５６﹒９％。在４１個工業大類行業中，３９個行業利潤總額同比增加

，１個行業扭虧為盈，１個行業實現減虧。

１ ３月份，規模以上工業企業實現營業收入２７﹒４８萬億元，同比增長３８﹒７％；發

生營業成本２２﹒９１萬億元，增長３６﹒５％；營業收入利潤率為６﹒６４％，同比提高

２﹒７６個百分點。

３月末，規模以上工業企業資產總計１２８﹒７０萬億元，同比增長９﹒５％；負債合計

７２﹒４７萬億元，增長９﹒０％；所有者權益合計５６﹒２３萬億元，增長１０﹒１％；資產

負債率為５６﹒３％，同比下降０﹒３個百分點。（ｗｌ）

