【數據解讀】統計局：首季工業經濟持續恢復，近四成行業利潤翻番

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局今日公布的數據顯示，１ ３月份，全國規模以上

工業企業實現利潤總額１８２５３﹒８億元（人民幣．下同），同比增長１﹒３７倍，比

２０１９年１ ３月份增長５０﹒２％，兩年平均增長２２﹒６％。３月規模以上工業企業實現

利潤總額７１１１﹒８億元，同比增長９２﹒３％。統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，首季

工業經濟持續恢復，企業生產經營穩中向好，利潤延續較快恢復態勢，運營效率不斷提升，實現

良好開局。

一季度，規模以上工業增加值同比增長２４﹒５％，營業收入增長３８﹒７％，生產銷售均

實現高速增長，有力推動企業利潤擴張，是企業盈利增加的主要原因之一。各行業利潤普遍增長

，近四成行業利潤翻番。在利潤增長的行業中，有１６個行業增速超過１００％，佔３９％。與

２０１９年一季度相比，有３０個行業實現利潤增長，行業增長面達７３﹒２％。



＊原材料行業利潤是拉動作用最強的板塊＊



原材料製造業拉動工業利潤增長作用明顯。一季度，原材料製造業利潤同比增長４﹒３４倍

，兩年平均增長４０﹒７％，比規模以上工業高１８﹒１個百分點。在大宗商品價格上漲和需求

持續回暖等因素帶動下，原材料行業利潤增速比１ ２月份提高８８﹒４個百分點，拉動一季度

規模以上工業利潤增長５１﹒５個百分點，是拉動作用最強的行業板塊。

其中，化學原料和化學製品業利潤同比增長３﹒４３倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長３

﹒８８倍，有色金屬冶煉和壓延加工業增長４﹒７１倍，石油、煤炭及其他燃料加工業同比扭虧

為盈，新增利潤１１５１﹒５億元。以上４個行業合計拉動規模以上工業利潤增長４６﹒９個百

分點。

一季度，裝備製造業、高技術製造業利潤同比分別增長１﹒８９倍、１﹒２６倍，兩年平均

分別增長２４﹒１％、３６﹒８％。在市場需求回暖、出口持續增長、投資穩定恢復等有利因素

推動下，汽車製造業利潤同比增長８﹒４３倍，計算機、通信和其他電子設備製造業增長

１﹒４１倍，電氣機械和器材製造業增長１﹒６７倍，專用設備製造業增長１﹒４６倍。以上４

個行業合計拉動規模以上工業利潤增長３８﹒２個百分點。



＊首季企業虧損面縮小，庫存周轉加快＊



３月末，規模以上工業企業虧損面為２７﹒１％，同比縮小７﹒３個百分點。一季度，虧損

企業同比減虧３２﹒７％。產成品存貨增速回落，庫存周轉加快。在市場需求回暖、銷售較快增

長帶動下，企業產成品增速有所回落。３月末，規模以上工業企業產成品存貨同比增長

８﹒５％，比２月末回落０﹒１個百分點；產成品存貨周轉天數為１８﹒３天，同比減少４﹒７

天，比２月末減少１﹒４天。

總體來看，一季度工業企業效益狀況延續較快恢復態勢，但也要看到，全球疫情走勢和國際

環境還存在較大不確定性，行業間恢復仍不均衡，特別是原材料價格明顯上漲不斷加大企業成本

壓力，工業企業效益恢復基礎仍需進一步鞏固。下階段，要繼續保持宏觀政策的連續性穩定性，

著力補短板、挖潛力、增優勢，擴大有效需求，提升發展質效，不斷鞏固實體經濟恢復基礎，推

動工業經濟持續穩定健康發展。（ｗｌ）

