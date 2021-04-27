【ＦＯＣＵＳ】特斯拉「炒幣」整靚盤數？以價帶量策略添未來競爭

【ＦＯＣＵＳ】公司「整靚盤數」的新Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍｏｄｅｌ或誕生。市值超過３

個豐田汽車的「電動車之王」特斯拉（Ｔｅｓｌａ）公布創紀錄的４﹒３８億美元季度盈利，其

中「出售數字資產」貢獻達１﹒０１億美元。馬斯克「炒幣」的帳面回報，可謂遠勝造車的２６

﹒５％毛利率。



＊沽數字資產貢獻１﹒０１億美元盈利＊



逾三分一的標指公司本周陸續揭盅首季業績。重磅股特斯拉先拔頭籌，錄創紀錄４﹒３８億

美元季度盈利（ＧＡＡＰ）；受惠當季汽車交付量達１８﹒４９萬輛新高，及出售「監管信用（

相當於碳排放額度）」收入錄５﹒１８億美元新高，總營收按年大增７４％至

１０３﹒８９億美元。

不得不提的是，在４﹒３８億美元季度盈利中，特斯拉坦承出售比特幣貢獻了１﹒０１億美

元的積極影響。若按特斯拉２月８日向ＳＥＣ披露買入１５億美元比特幣時，單價未到４萬美元

，而馬斯克周二稱，首季沽出的２﹒７２億美元比特幣佔總持倉１０％計，這間造車企業「炒幣

」的帳面回報或高達逾八成，遠勝造車的２６﹒５％毛利率。

公司首席財務官Ｚａｃｈａｒｙ Ｋｉｒｋｈｏｒｎ於業績電話會議就指，「事實證明，比

特幣是存放一些我們日常運營中閒置現金的好地方，並能夠從中獲得一些回報的好選擇。」

不過，推特粉絲逾５千萬的馬斯克，不時就加密貨幣指點江山引發價格急劇波動，例如他較

早時將自己的推特簡介改為「＃ｂｉｔｃｏｉｎ」，刺激比特幣價格在數小時內暴漲近

２０％，引發「唱高來賣」的監管疑雲，甚至有人嘲諷，上市公司「整靚盤數」的新

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍｏｄｅｌ誕生。



＊毛利率領先，平均售價首季降１３％＊



不論馬斯克對比特幣是真看好還是假炒作，面對愈來愈多車企及互聯網公司加入新能源車戰

場，特斯拉的競爭策略正傾向「以價帶量」。據披露，由於首季未有生產任何高階車型（僅憑庫

存出貨２０３０輛）及國產版更低的售價，特斯拉首季平均售價按年跌１３％。

看看特斯拉在內地的銷售，首季共售出６９２８０輛汽車，其中僅３月就售出２５３２７輛

Ｍｏｄｅｌ ３、１０１５１輛Ｍｏｄｅｌ Ｙ，超過排名其後的蔚來、小鵬、威馬、吉利（０

０１７５）、比亞迪（０１２１１）等純電動車銷量的總和。

既然如此，何解要降價？玄機就在於特斯拉預期，「隨著產能擴張和本地化計劃推進，利潤

率將隨著時間的推移而繼續增長，並繼續達到行業領先水平」，換言之，即是以低價策略碾壓對

手，逼對方出局。

目前，內地三大造車新勢力蔚來、小鵬、理想去年底的毛利率分別為１７﹒２％、

７﹒３％、１７﹒５％，倘特斯拉續「以價帶量」，國產品牌新能源車市場份額如何突圍，或前

路不易。不過好消息是，另一新興國產品牌賽力斯最新公布，旗下「華為智選ＳＦ５」電動車開

賣兩日的訂單已突破３０００輛。

