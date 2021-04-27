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即市新聞

27/04/2021 16:06

《匯市縱橫－蕭啟洪》隨浪隨風飄盪

　　《匯市縱橫》過去一周印度的疫情又成為了城中的熱話。印度單日新增確診達到３０多萬例
，令該國累計確診人數達１７００萬，緊隨美國的３２８０萬成為世界二哥！雖然印度有世界藥
廠的美譽，但這波疫情對其醫療系統確實是一個嚴峻的考驗。在多國的協力下，筆者希望印度疫
情能早日受控以避免打斷了疫苗為世界帶來的一波重回正軌的希望！雖然疫苗的接種率在本港並
不是特別的高，但政府已經計劃陸續推出疫苗接種後的放寬措施。我們只要眾志成城，增加疫苗
接種，協助找出社區中隱形帶菌者，嚴防外來輸入，減低變種可能下，相信明年回復較正常的跨
境商旅往來通關，仍審慎樂觀！
　
　　其實在疫苗開打以來。一眾西方國家復甦情況理想，當中以美國及英國的情況較為領前。但
如筆者前文曾討論，復甦帶來的是通脹憂慮，這憂慮已令美國國庫券孳息率上升，比特幣價格騰
飛，黃金及一眾商品（當中尤以貴金屬及石油）價格居高不下。最近亦不斷聽到各國的樓房價格
穩步上升的消息。市場對通脹重燃是否過早的擔憂？筆者不敢妄下判斷，但也想跟讀者分享一下
背後的邏輯。
　
　　過去一個月，各央行在公開市場會議後紛紛保持利率在超低水平不變，並且也承諾買債規模
不變（量寬規模也不變）。更甚的是央行把通脹的底線往下推了一把。如美聯儲以往的２％警戒
線變成可容許平均在２％，即當通脹較長期的超２％才能觸動央行的警覺。這樣通脹就多了往上
的空間。在這，筆者想跟大家分享一下關於通脹在上世紀的案例。
　
　　在上世紀第一次世界大戰後德國的物價指數在１年內上升１０２億倍，其主因為戰敗的德國
濫發貨幣來償還其他戰勝國的賠款，當中德國馬克流通量增加了７３億倍，最後德國需重新整理
其貨幣體系，發行新的有價資產支撐的貨幣才解決了惡性通脹的問題。近期一點的有美國在７０
年代的石油危機下引發的通脹，當時消費物價指數從７０年代初的５％水平，大幅上升１２－
１５％水平。其後美聯儲需要加息至２２％水準才能把這只通脹老虎抓著。
　
　　縱觀上世紀數次較厲害的通脹，原因均與央行超發貨幣有關。超發就必然是信用貨幣，而不
是曾經使用金本位制度的以黃金支撐的貨幣。當中分別在於前者我們相信發行的政府能兌現發行
貨幣的價值，即我們拿著１美元能夠向美國政府換取１美元等值的資產或服務。而後者就簡單為
我們拿著１美元可以向美國政府換取一定數量的黃金。當然我們選擇黃金是因為：第一、黃金自
古以來都是人類儲存價值的資產；第二、是黃金供應相對有限，因此不會造成黃金供應氾濫的情
況。
　
　　在這裡筆者想重溫貨幣的功能：第一當然是交易媒介；第二是量度資產╱服務的價值；第三
是儲存財富；第四是支付的工具。信用貨幣就是大家「相信」有以上四個功能的資產（例如紙幣
）。當然有資產支撐的貨幣只是增加貨幣的可信度而已。而在上一段裡，我們知道導致通脹的主
因為貨幣濫發，而最壞的情況是人們對該貨幣失去信心，這樣人們便傾向持有類貨幣資產，而最
好能有貨幣的部分，或大部分功能的。例如，樓房可以儲存價值，但交易並不方便。黃金可以滿
足大部分的貨幣的功能，但攜帶不方便，流通量亦不多。至於比特幣，它開宗名義是一個貨幣，
但他的供應量受限，因開礦的資源十分巨大。不過，它交易及攜帶都十分方便（手機ＡＰＰ就成
），那隨著愈來愈多的商戶接受此貨幣，比特幣能否成為普遍接受的貨幣就看監管是否能接受它
了！而比特幣的投資，作為對信用貨幣失去信心時的保險，可能解釋了其不斷升值的神話！
　
　　綜以上分析，如果我們把通貨的概念從貨幣昇華至「一般」資產及服務的價值後，美元（作
為一個貨幣）只是量度「通貨」的一種資產。當美元濫發時，其相對於通貨的價值下降（即通貨
相對於貨幣的價值上升，又即貨幣作為一個資產的價值下降），因此出現通貨膨脹的現象。打個
比喻，通貨是一首船，貨幣是一池水，當池水多的時候，船升高了，反之亦然，但船本身並沒有
變大或變少。我們做投資的是要把我們的資產擺布，令到水漲水退中，我們的組合與通貨這首船
一起升降。簡單來說，最好的投資是能做到隨浪隨風飄蕩就十分理想了！
　
＊本周策略＊
　
黃金：早前建議於每盎司１７１０美元買入黃金已成交，目標１８２０，止蝕１６５０。
　
歐元：本周建議候高於１﹒２１５０沽出歐元兌美元，目標１﹒１９００，止蝕１﹒２３００。
　
日圓：本周建議候低於１０７﹒００買入美元兌日圓，目標１０９﹒００，止蝕１０５﹒８０。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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