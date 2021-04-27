《股壇解碼－戴名》美股變數增加；心動（２４００）業務動力成疑

《股壇解碼》道指上周五（２３日）於收市半小時前上試接近歷史高位的３４１５４點後升

幅回吐近１００點，全日升２２７點報收３４０４３點，相反納指和標指表現遠比道指強勁，資

金從傳統股份流向新經濟股份，相信與日本、印度疫情轉趨嚴峻有關，加上冬奧和東京奧運舉行

在即，這些都對傳統股份造成壓力，道指之前的強勢主要建基於疫情受控下經濟復甦的預期，現

在這預期出現落差，升勢還能走多遠已難以捉摸，道指期權重倉位３５０００點有減倉跡像，相

反納指期權開始有好倉增加，主力倉位在１５２００點，剛好引證上周對下一輪美股升勢將由科

技股帶領的預測。



＊形勢險要＊



印度單日感染人數接近３５萬，成全球單日感染人數新高的國家，加上日本疫情反彈，東京

、京都、大阪和兵庫四個地區再次頒布緊急狀態令，加上之前南亞地區疫情肆虐，由於新興國家

將對全球整體經濟復甦起關鍵作用，現在疫情不去，復甦不來，下半年的經濟預期不會樂觀。繼

土耳其和巴西後，俄羅斯在上周宣布加息５０點子，與過往一貫加息的２５點子對比可說是力度

十足，這些國家先後加息預視著貨幣量寬正續步收緊，經濟在流動性收緊下很可能進一步萎縮，

投資者宜暫時遠離新興市場。



＊岌岌可危＊



萬科企業（０２２０２）今年的首季業績出爐，表現令人大跌眼鏡，銷售同比增加超過

３０％，但毛利卻大幅下滑到近１０年單季毛利率最低的２０％，同比淨利率僅微升不足４％，

龍頭如萬科企業都出現增量不增利的情況，國內房地產業的經營環境可想而知，其他高負債的房

企更是形勢凶險。Ｔｅｓｌａ剎車事件繼續發酵，是否會對Ｔｅｓｌａ日後在中國的發展出現變

數不妨拭目以待。



＊一觸即發＊



上星期恆指全周反覆波動，高低波幅只有８００點，期權好倉陸續出現加倉情況，由於美股

在高位居高不下，再加上恆指上周尾段時間重拾升勢，今周向上突破看來是大勢所趨，牛熊證街

貨再進一步稍稍回落至６３：３７顯示好倉在發力（周中街貨比例曾升至接近８０：２０的比例

），上周三（２１日）大市已經下試２８５００點（上周預估會先下試２８６００點）震倉，投

資者現階段可分段入市，維持短期上升頂部在３１２００點至３１５００點之間。



＊股票簡評＊



心動公司（０２４００）主要從事開發、運營、發行手機遊戲和網頁遊戲，並提供在線推廣

服務。集團主要於中國及海外（包括亞洲、北美洲、南美洲和澳洲）開發、發行和運營網絡遊戲

（包括手機遊戲和網頁遊戲），所有網絡遊戲均為免費，並透過銷售遊戲內的虛擬物品產生收入

。集團亦開發和營運付費遊戲，以及與第三方遊戲開發商合作發行和營運授權遊戲。心動公司去

年全年業績持平但股東應佔溢利大跌９７％，當中收費遊戲收入大增１﹒６倍仍然不足以保持整

體利潤，心動公司旗下擁有３３款網絡遊戲和１３款付費遊戲，網上資料顯示網絡遊戲的平均月

活躍用戶增加接近３０％，但收費遊戲的平均月活躍用戶增加多少就沒有提及，收費遊戲的增長

成疑，而且強如騰訊控股（００７００）旗下遊戲眾多，但能真正為集團作出盈利貢獻的遊戲卻

寥寥無幾，相反心動公司旗下只有１３款付費遊戲，盈利的突破和延續性都值得商榷。集團手上

現金雖然超過２３億而且並無欠債，但長貧難顧的情況下，只要盈利出現虧損將侵蝕手上資產，

超高的市盈率亦不利股價。現階段不宜買入，投資者待股價跌穿２５元後可考慮投機性買入

。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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