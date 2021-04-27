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27/04/2021 09:16

【新冠肺炎】聶德權：５人疫苗接種紀錄出錯屬手民之誤，已作提醒

　　《經濟通通訊社２７日專訊》負責統籌新冠疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權今早在電
台節目上表示，早前有５名接種ＢｉｏＮＴｅｃｈ（復必泰）疫苗的市民，接種紀錄錯誤寫成是
接種科興疫苗，現已更正，並提醒相關機構人員，不應該犯技術性錯誤。
　　他解釋，涉事的接種中心同時提供復必泰及科興疫苗，兩款疫苗的接種場地有不同入口及分
別由兩組人員負責，但有職員在登入系統時出錯，令列印出來的接種紀錄錯誤，形容是手民之誤


＊內地疫情長期受控，「回港易」風險低＊

　　衞生署早前表示，收到友愛體育館疫苗接種中心報告，指職員登入錯誤的電腦系統戶口，以
至列印的疫苗接種紀錄名稱有誤。職員發現後已即時更正，並通知５名受影響市民及收回錯誤的
疫苗接種記錄。署方強調有關市民接種的疫苗，是他們預約接種的復必泰疫苗。
　　另外，政府擴大「回港易」計劃至廣東省以外地區，聶德權指，擴大「回港易」後，機場每
日有１０００個入境名額，自去年１１月，已經有１３﹒５萬人次經「回港易」回港，當中無任
何人確診，又指內地及澳門疫情已受控一段長時間，風險相當低。至於台灣疫情穩定但未被納入
，則因粵港澳三地在地理上較緊密，而且互設聯防聯控機制。（ｃｌ）

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