【選舉改革】林鄭與嘉賓就選舉制對談，明起港台電視３１台播放

《經濟通通訊社２７日專訊》行政長官林鄭月娥於社交網頁表示，她會以「對談」形式與來

自不同界別的嘉賓探討經全國人大常委會通過新修訂的《基本法》附件一和附件二，完善香港特

區選舉制度的內容，這個名為「選委界別分組面面觀」的節目將於明天（２８日）起，每日下午

６時半在港台電視３１台播放，並於其後放在特區政府的專題網頁。（ｃｌ）

