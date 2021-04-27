《經濟通通訊社２７日專訊》行政長官林鄭月娥於社交網頁表示，她會以「對談」形式與來
自不同界別的嘉賓探討經全國人大常委會通過新修訂的《基本法》附件一和附件二，完善香港特
區選舉制度的內容，這個名為「選委界別分組面面觀」的節目將於明天（２８日）起，每日下午
６時半在港台電視３１台播放，並於其後放在特區政府的專題網頁。（ｃｌ）
27/04/2021 09:24
【選舉改革】林鄭與嘉賓就選舉制對談，明起港台電視３１台播放
《經濟通通訊社２７日專訊》行政長官林鄭月娥於社交網頁表示，她會以「對談」形式與來
自不同界別的嘉賓探討經全國人大常委會通過新修訂的《基本法》附件一和附件二，完善香港特
區選舉制度的內容，這個名為「選委界別分組面面觀」的節目將於明天（２８日）起，每日下午
６時半在港台電視３１台播放，並於其後放在特區政府的專題網頁。（ｃｌ）
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