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27/04/2021 13:04

【新冠肺炎】消息：本港新增約１０宗確診，沒有源頭不明個案

　　《經濟通通訊社２７日專訊》消息指，本港今日新增約１０宗確診，當中沒有源頭不明的本
地個案，所以港府下午將不設疫情記者會。
　　本港昨天（２６日）再多４宗確診，全屬輸入個案，均是在酒店檢疫期間驗出受感染，其中
兩男一女，分別由美國、日本及肯尼亞抵港，都帶有Ｎ５０１Ｙ變種病毒株。
　　港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，香港與新加坡重啟「航空旅遊氣泡」的
安全水平高，但他傾向兩地居民均應完成接種兩劑新冠疫苗，會更為穩妥，認為「接種疫苗先行
」是國際趨勢。（ｃｌ）

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