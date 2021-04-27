【新冠肺炎】消息：本港新增約１０宗確診，沒有源頭不明個案

《經濟通通訊社２７日專訊》消息指，本港今日新增約１０宗確診，當中沒有源頭不明的本

地個案，所以港府下午將不設疫情記者會。

本港昨天（２６日）再多４宗確診，全屬輸入個案，均是在酒店檢疫期間驗出受感染，其中

兩男一女，分別由美國、日本及肯尼亞抵港，都帶有Ｎ５０１Ｙ變種病毒株。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，香港與新加坡重啟「航空旅遊氣泡」的

安全水平高，但他傾向兩地居民均應完成接種兩劑新冠疫苗，會更為穩妥，認為「接種疫苗先行

」是國際趨勢。（ｃｌ）

