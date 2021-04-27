《經濟通通訊社２７日專訊》消息指，港府將於下午３時交代最新防疫措施及處所復業詳情
。
行政長官林鄭月娥今早出席行會會議前已預告，食物及衞生局局長陳肇始下午見記者，將交
待最新疫情情況。（ｃｌ）
27/04/2021 12:57
【新冠肺炎】消息：港府下午３時交代最新防疫措施及處所復業詳情
《經濟通通訊社２７日專訊》消息指，港府將於下午３時交代最新防疫措施及處所復業詳情
。
行政長官林鄭月娥今早出席行會會議前已預告，食物及衞生局局長陳肇始下午見記者，將交
待最新疫情情況。（ｃｌ）
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