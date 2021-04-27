【新冠肺炎】陳肇始下午三時將就最新社交距離措施會見傳媒

《經濟通通訊社２７日專訊》港府宣布，食物及衞生局局長陳肇始今日下午３時將就最新的

社交距離措施會見傳媒。

屆時食衞局常任秘書長（食物）劉利群、食物環境衞生署署長楊碧筠和食衞局副秘書長（衞

生）蔡傑銘，將一同出席記者會。（ｃｌ）

