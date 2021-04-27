【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３２﹒３億人幣，買騰訊美團沽中芯小米

《經濟通通訊社２７日專訊》恆指高開２７點，開市後曾倒跌８３點，見２８９９５點半日
低，稍穿兩萬九後拗腰向上，曾升１６０點，見２９２３８點半日高，不過未能暫穩５０天線
（約２９１６６點）。恆指中午升２３點。Ａ股午後向下，拖累恆指最多跌１７０點，低見
２８９０８，收市跌１２５點或０﹒４３％，報２８９５２。
按額度計算，北水全日淨流入３２﹒３億元人民幣，減少２７﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、舜宇光學科技（０２３８２）；淨賣
出最多的依次是中芯國際（００９８１）、小米集團（０１８１０）、紫金礦業（０２８９９）
。
主板成交１４７４﹒８３億元增加３﹒１％。其中港股通成交３７５﹒３億元，佔總成交
２５﹒４％。
＊北水轉掃騰訊，淨流入９億元＊
騰訊跌０﹒５５％報６２８﹒５元，北水淨買入９﹒１億元。
美團跌０﹒４６％報３０５元，北水淨買入７﹒１億元。
舜宇升０﹒８６％報１９８﹒８元，北水淨買入２﹒５億元。
中芯跌１﹒１７％報２５﹒４元，北水淨賣出１﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） ９﹒０７
美團 （０３６９０） ７﹒１１
舜宇光學科技 （０２３８２） ２﹒５０
安踏體育 （０２０２０） ２﹒１６
香港交易所 （００３８８） ２﹒１１
淨沽出最多港股：
中芯國際 （００９８１） －１﹒５５
小米集團 （０１８１０） －０﹒５３
紫金礦業 （０２８９９） －０﹒５２
信達生物 （０１８０１） －０﹒２１
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（ｃａ）