《出旗制勝－麥穎儀》新舊經濟股個別發展，比亞迪中証今放榜

《出旗制勝》港股上日（２７日）表現淡靜，全日跌１１點，今早（２８日）高開５０點，

報２８９９２點，新舊經濟股個別發展。本周繼續有不少個股公布業績，今日公布業績有比亞迪

（０１２１１）及中信証券（０６０３０）。

比亞迪上日跟大市一樣表現平平，大致無升跌（－０﹒２％），收報１７７﹒５元。今早輕

微高開０﹒６％，報１７８﹒６元。股價近日於１７５－１８０元區間上落，未能突破向上。投

資者如認為今日稍後公布的業績能帶動股價向上，或可留意比亞迪購２４４３９，行使價

２１５﹒９８元，實際槓桿８﹒５倍，引伸波幅５５﹒４２％，換股比率１００兌１，２０２１

年０６月２９日到期。

留意到近日汽車股的表現一般，根據花旗輪證網站內的板塊熱力圖頁面，看到汽車股過去一

周表現跌０﹒７７％，相比過去１個月變動（＋１﹒２８％）及３個月變動（＋１﹒８６％）要

遜色，意味近日資金轉投其他板塊。投資者如短期內看淡比亞迪，或可留意比亞迪沽２９１８７

，行使價１５０元，實際槓桿３﹒７倍，引伸波幅５６﹒５９％，換股比率１００兌１２０２１

年０９月２９日到期。

中信証券今日公布業績，昨日跌穿２０天線，見１０天低位，最終跌多過大市（－２﹒５％

），報１７﹒９４元。今早中信証券跌超過１％。另外花旗報告指中國券商未來幾年應可搭上Ａ

股結構性牛市的順風車，包括簡化ＩＰＯ流程以及推出Ｔ＋０交割制度等。Ｔ＋０是指當日買進

的股票當日便可賣出。目前Ａ股投資者當日買進的股票要到下一個交易日才能賣出。中國券商板

塊中花旗的首選股包括中信證券。繼續看到的投資者或可留意２０６３２，行使價２１﹒９元，

實際槓桿６﹒８倍，引伸波幅４９﹒２９％，換股比率１０兌１，２０２１年０８月３０日到期

。

或受字節跳動暫時無來港上市計劃影響，短視頻平台造好，Ｂｉｌｉｂｉｌｉ

（０９６２６）截至本周二已連升４天，昨日更創上市新高，１４天相對強弱指數＞７０。今早

繼續造好，升超過３％。將於下月１３日公布業績。看好的投資者或可留意２０２１５，行使價

１０８８元，實際槓桿３﹒３倍，引伸波幅６５﹒６７％，換股比率５００兌１，２０２１年

１１月２９日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

