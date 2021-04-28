《缸邊隨筆－石鏡泉》淡友年年有，今夏竟失踪

《缸邊隨筆》昨（２７日）文介紹摩根士丹利認為今夏美股難估，不少好消息已被消化，再

升幅度將有限。筆者有點不同意，原因？



市場永遠有好淡雙方，但如果市場沒有了淡友，市道會如何？很簡單，只得升、升、升，一

途。



美股淡友佔市值比，踏入２０２０年末，見大幅回下。淡友少了，標普便升。



彭博用２２種技術指標來作標普５００的買賣，今年初起，其中１５種指標如發出沽售訊號

，都終輸錢。反之，不理三七廿一，一揸到底，就可賺１１％。



＊美國散戶打敗大戶＊



為甚麼美股淡友少了，簡單，之前的對沖基金沽空ＧａｍｅＳｔｏｐ（及其他股票）都被散

戶的螞蟻雄兵夾死。



今時只是４月，但標普５００已升抵到不少大行估的年終目標，１２個月的目標位，用４個

月便達到，跟著會否就如摩根士丹利所估的市道會徘徊不前？筆者估未必會，因為有兩批買家等

住入市。



（１）散戶



不用多說了，特朗普派錢，拜登派錢，所派金額多過美國人的平均工資，因為派的錢不用納

稅，亦因為散戶有錢了，才能組成螞蟻雄兵去夾死造淡的對沖戶，這批散戶好友，迄今為止，是

所向披靡，未輸過錢，即是資金雄厚。



（２）公司



美政府容許公司再做回購，而今周之後，應是不少上市公司業績公布完畢，可以再做回購。



當這兩支好友大軍入市買貨，大市不就是升、升、升？



在這升、升、升的支撐下，道指就升穿了９２年（自１９２９年起計）ｌｏｇ－ｓｃａｌｅ

的阻力位約３４０００區，到位後將如何？續升？



又未必，因為今年美國的新冠疫情未必會因足夠美國人接種了疫苗後而一路走下，因為有變

種疫，亦因為拜登會祭出資本增值稅。無論是散戶螞蟻雄兵或公司大戶，都會被這兩者制裁死的

。此是後話了，到出這些現象時再談。







＊一帶一路得益者：中外運＊



昨日午市閒談推介中國外運（００５９８）。



＊主要業務：＊



集團為物流服務供應商，向客戶提供海陸空和鐵路貨運代理、國際快遞、船代服務，並以倉

儲和碼頭服務、汽車運輸、海運服務作為支援業務，為客戶提供綜合物流服務。



＊集團簡介：＊



集團股份亦在上海證券交易所上市，編號為６０１５９８。



集團為中國的物流服務供應商，主營業務包括貨運代理、快遞服務和船務代理，支持性業務

包括倉儲與碼頭服務、海運業務和其他以汽車運輸與航空貨物運輸業務為主的服務。其業務經營

地區包括廣東、福建、上海、浙江等沿海地區和其他戰略性地區。



集團由五大業務分部組成：



（１）貨運代理：主要包括按照客戶指示，安排在指定時限內將貨物運送給其他地點的指定

收貨人。其他配套服務包括安排報關、通關、準備文件、拼箱、分發、板車運輸和倉儲；



（２）船務代理：主要包括辦理船舶進出港口的手續，為船舶安排領航、停泊和裝卸事宜，

代表承運人安排貨物訂艙和船務文件，簽署提單，安排貨物和集裝箱運送及轉運，管理集裝箱的

控制工作；及代表承運人收貨和支付費用；



（３）快遞服務：包括快遞文件、包裹和重型貨物，以及保證準時運送小郵包服務；



（４）海運：主要包括行駛北美洲西岸和亞洲區內的班輪服務，以及中國長江流域和珠江三

角洲的沿海及沿江駁船服務；



（５）倉儲和碼頭服務：包括下列業務：



ａ﹒倉儲－提供貨物處理和儲存服務；



ｂ﹒堆場－提供集裝箱處理和空位管理服務；



ｃ﹒集裝箱裝卸站－提供與集裝箱堆棧和集散相關的服務；及



ｄ﹒碼頭－提供停泊、貨物裝卸和倉儲服務。



２０１９年９月，集團以不多於３﹒８６億歐元（約３０﹒０６億元人民幣）收購７間公司

全部權益。該等公司主要於歐洲從事貨運代理服務（公路╱海運╱空運）、物流及倉儲服務。



此外，摩根士丹利預測中外運２０２１年、２０２２年及２０２３年，分別每股派息

０﹒１３元、０﹒１４元及０﹒１５元人民幣。









《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

