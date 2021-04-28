【螞蟻整改】傳中央調查為何螞蟻去年能快速獲批上市，馬雲禁離境

《經濟通通訊社２８日專訊》據《華爾街日報》引述消息報道，北京當局正調查，去年螞蟻

集團迅速獲批准上市的原因，調查對象包括主權基金中國投資有限責任公司（ＣＩＣ），以及中

國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）等大型保險企業、地方官員等。惟消息人士指出，

暫不知上述人士是否需要為螞蟻事件負責。

另外，報道引消息稱，在螞蟻完成重組之前，馬雲不可以離開中國。

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