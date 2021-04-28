《經濟通通訊社２８日專訊》美固科技（０８３４９）預期於截至２０２１年３月３１日止
三個月將錄得虧損不少於４０萬元（人民幣．下同），而截至２０２０年３月３１日止三個月的
純利則約２３﹒４萬元。該公司董事會認為，盈為虧主要歸因於公司三個月所銷售產品的毛利率
大幅減少不少於１４個百分點。毛利率大幅下降主要由於新冠肺炎導致全球供應鏈斷裂，令原材
料成本急劇上升所致。
該公司將於下月１１日公布首季業績。（ｋｓ）
28/04/2021 09:10
【企業盈警】美固科技（０８３４９）料首季盈轉虧蝕４０萬人幣
《經濟通通訊社２８日專訊》美固科技（０８３４９）預期於截至２０２１年３月３１日止
三個月將錄得虧損不少於４０萬元（人民幣．下同），而截至２０２０年３月３１日止三個月的
純利則約２３﹒４萬元。該公司董事會認為，盈為虧主要歸因於公司三個月所銷售產品的毛利率
大幅減少不少於１４個百分點。毛利率大幅下降主要由於新冠肺炎導致全球供應鏈斷裂，令原材
料成本急劇上升所致。
該公司將於下月１１日公布首季業績。（ｋｓ）
|香港要聞27/04/2021
【疫苗氣泡】陳肇始：員工顧客已接種疫苗 堂食可延長至凌晨2時
|中國故事27/04/2021
《神州經脈》首季工業企業利潤增逾倍 中德磋商明舉行 滬指微升
|板塊分析27/04/2021
鯨吞澳洲物流資產 ESR擴闊亞太版圖
|剖析天下27/04/2021
中國復甦高位已見 後續勢頭需看消費
|財經熱話27/04/2021
【反壟斷】美團監管風波漸消化 溫鋼城料年內上望350元
|FOCUS27/04/2021
【FOCUS】特斯拉「炒幣」整靚盤數? 以價帶量策略添未來競爭
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰