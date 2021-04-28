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28/04/2021 09:10

【企業盈警】美固科技（０８３４９）料首季盈轉虧蝕４０萬人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美固科技（０８３４９）預期於截至２０２１年３月３１日止
三個月將錄得虧損不少於４０萬元（人民幣．下同），而截至２０２０年３月３１日止三個月的
純利則約２３﹒４萬元。該公司董事會認為，盈為虧主要歸因於公司三個月所銷售產品的毛利率
大幅減少不少於１４個百分點。毛利率大幅下降主要由於新冠肺炎導致全球供應鏈斷裂，令原材
料成本急劇上升所致。
　　該公司將於下月１１日公布首季業績。（ｋｓ）

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