【企業盈喜】凱富善（０８５１２）料首季多賺最少１﹒８３倍

《經濟通通訊社２８日專訊》凱富善（０８５１２）預期於截至２０２１年３月３１日止三

個月，將錄得該公司擁有人應佔溢利介乎約１７００萬元至１９００萬元，相比截至２０２０年

３月３１日止三個月則錄得約６００萬元。董事會認為上述預期增長主要由於該集團客戶的新訂

單令收益增加所致。

公司料是首季業績將於下星期五（７日）刊發。（ｋｓ）

