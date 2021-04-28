《經濟通通訊社２８日專訊》凱富善（０８５１２）預期於截至２０２１年３月３１日止三
個月，將錄得該公司擁有人應佔溢利介乎約１７００萬元至１９００萬元，相比截至２０２０年
３月３１日止三個月則錄得約６００萬元。董事會認為上述預期增長主要由於該集團客戶的新訂
單令收益增加所致。
公司料是首季業績將於下星期五（７日）刊發。（ｋｓ）
28/04/2021 09:12
【企業盈喜】凱富善（０８５１２）料首季多賺最少１﹒８３倍
《經濟通通訊社２８日專訊》凱富善（０８５１２）預期於截至２０２１年３月３１日止三
個月，將錄得該公司擁有人應佔溢利介乎約１７００萬元至１９００萬元，相比截至２０２０年
３月３１日止三個月則錄得約６００萬元。董事會認為上述預期增長主要由於該集團客戶的新訂
單令收益增加所致。
公司料是首季業績將於下星期五（７日）刊發。（ｋｓ）
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